Сотрудники ЧАО "Киевский электровозоремонтный завод" отказываются выходить на смену в понедельник, пока территорию завода не покинут представители частной охранной фирмы, которые пришли несколько дней назад вместе с "новым и. о. директора" Романом Желизняком

Об этом сообщил заместитель главы профсоюзной организации КЭВРЗ Василий Минчура во время собрания сотрудников перед проходной завода в понедельник утром, пишут Украинские новости.

Перед входом на территорию завода собралось около 100 сотрудников предприятия.

По словам Минчуры, сотрудники завода возмущены событиями, которые происходили вокруг предприятия в течение последних нескольких недель.

"Мы стали свидетелями рейдерского захвата. Вначале члены правления "УЗ" Целеевский и Миняйло целенаправленно выдвигали необоснованные претензии к директору "КЭВРЗ" Василию Дутчаку, затем появилась информация о якобы отстранении его от должности на основании надуманных обвинений, затем проводились следственные действия. Но поскольку нарушений на заводе нет, компания работает и регулярно приносит прибыль своему акционеру – "Укрзализныце", претензии закончились ничем. И вот в конце прошлой недели на завод зашли неизвестные люди из частной охранной структуры, и привели с собой якобы нового директора, которого незаконно внесли в реестр. Мы считаем, что за этим стоит член набсовета КЭВРЗ Максим Миняйло", - говорит Минчура.

РАНОК РОЗПОЧАВСЯ, АЛЕ НЕ З КАВИ... Понеділок, 7-ма ранку, замість знайомих приємних облич, на прохідній працівників... Gepostet von ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" am Sonntag, 21. Juni 2020

Адвокат Юрий Радзиевский, который представляет интересы законного руководства "КЭВРЗ" отмечает, что набсовет завода не имел права отстранять Дутчака от должности, поскольку это не входит в его полномочия. "Кроме того, повод для отстранения надуманный. Руководителю вменяют перерасход 7 млн грн. на ремонты электропоездов, которые сама же "Укрзализныця" и заказала, подав их в цеха в разукомплектованном виде почти не подлежащими восстановлению", - сказал адвокат. Также, по его словам, с нарушениями проводилось и само заседание набсовета, а на момент ознакомления действующего директора с приказом об отстранении новый руководитель Желизняк уже был внесен в реестр, что также является грубым нарушением.

Как пояснил Минчура, 18 июня Желизняк и его команда уже один раз не были допущены на территорию сотрудниками предприятия. "Нам известны факты шантажа, давления с его стороны на рабочих и инженеров. Угрожали, что не выплатят зарплату, не будут давать заказы на предприятие. И через два дня после того, как сотрудники их не пустили, Желизняк организовал частную охрану в количестве 50 человек и силой вошел в здание", - констатировал лидер профсоюза КЭВРЗ.

По его словам, постановление Хозяйственного суда г. Киева о приостановлении решения об отстранении Дутчака от должности Желизняк проигнорировал.

"Линейным отделом полиции на железнодорожном транспорте открыто уголовное производство против лиц, которые фактически захватили завод, совершили рейдерство", - добавил адвокат Радзиевский.

Как сообщил Минчура, теперь железнодорожники требуют от руководства "УЗ" разобраться с неизвестными, которые зашли на территорию завода и отказываются возвращаться на рабочие места, пока не будет возвращен законный руководитель.

«ЧЁРНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» ПОДОБОВО... ОХОРОНА НА 3 ДНІ? НАВІЩО? ДЛЯ КОГО? ВІД КОГО? ЗА ЧИЇ КОШТИ? Gepostet von ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" am Sonntag, 21. Juni 2020

Напомним, на сегодняшний день ЗАО "КЭВРЗ" — единственный завод в Украине, на производственных мощностях которого выполняются капитально-восстановительные ремонты и "глубокие" модернизации электропоездов (в том числе пригородного сообщения). Начиная с 2015 года предприятие работает прибыльно, по данным компании, в течение последних четырех отчетных лет уплачено почти полмиллиарда налогов и в том числе 17,7 млн грн дивидендов в бюджет. По данным ЦТС, ЗАО завершило январь-март 2020 года с чистой прибылью в размере 3,31 млн грн.