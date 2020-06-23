Киевлянка предупреждает украинцев о новом виде мошенничества, который связан с банкоматами

Так, Ника Прохорчук поделилась информацией о новой схеме обмана украинцев.

"Прихожу я к банкомату, ввожу пин, прошу выдать мне денег, слышу как банкомат отсчитывает купюры, а купюр нету. Стою и чешу репу. Набираю номер банка и тут до меня доходит, что окошко выдачи налички не так выглядит", - сообщает Ника Прохорчук.

Затем девушка достала свою карту, которой зацепила якобы металический элемент, сделанный на совесть: проклеен двухсторонним скотчем просто идеально и по цвету очень подходил.

"Схема какая у них: человек не видит деньги, звонит в банк, а ему скорее всего говорят, чтобы он подошел в отделение и тд, человек уходит, а эти мерзопакосные пад*ы бегут и забирают деньги", - сообщает украинка, передает puer.net.ua

К слову, недавно мы писали о том, что стало известно, что будет с банкоматами в Украине

В частности, в НБУ опроверг информацию о том, что в Украине планируют сокращать количество банкоматов из-за постановления НБУ, которое разрешает выдавать наличку клиентам в кассах предприятий.

В Нацбанке также подчеркнули, что возможность выдавать наличные из касс предприятий существовала и раньше, но эти операции были не очень удобными из-за отражения их в отчетности. Помимо этого, процедуру не могли произвести из-за технических возможностей РРО.

Под возможностью снять деньги в кассах торговых предприятий имеется в виду то, что владелец карты во время оплаты покупки на кассе картой автоматически получает возможность снять наличные. При чем лимита на снятие государственный регулятор не устанавливал.

"...Это будет стимулировать их чаще рассчитываться безналичной формой оплаты, а не снимать средства с платежных карточек заранее", - подчеркнули в Нацбанке.

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