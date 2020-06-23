Количество заболевших вирусом из Китая в Украине растет, и власть во всем винит самих же граждан, которые, мол, не хотят соблюдать карантин

Однако почему Украина прошла путь от 10 до 900 заражений в день, и почему количество смертей с двух выросло до тысячи, очень доходчиво объяснил на своей странице в Фейсбуке киевский бизнесмен и блогер Алексей Давиденко.

«Через Велюр. Через двойные стандарты. Через лазейки для гипермаркетов. Через запрещённый кофе президента в Хмельницком. Но виноваты, С*КА, в этом нет, не они, - а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина - это, оказывается, наша вина!» – пишет он.

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Поэтому каждый призыв главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко доводит автора до белого каления. Он напомнил о митингах, которые проходят в Киеве, о гудящих ресторанах Конча-Заспы, концертах в клубах Аркадии, о том, что половина нардепов в ВР сидят без масок. При этом в распространении коронавируса по-прежнему виноваты рядовые граждане, потому что «безответственные».

И тут же Давиденко прямо указал на то, с кого украинцы берут пример:

«Это мы с вас берем пример. На самом деле, безответственные люди – это, в первую очередь, политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь - у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя - их не отправляют за свой счёт. Политики зарабатывают исправно, чиновникам платят надбавки исправно, депутаты на 4 года с зарплатой. Санврач – и тот на стабильно оплачиваемой работе».

Блогер также пояснил, почему власть имущие не боятся нарушать карантин:

«Они ничем не рискуют. Они не чувствуют что их нарушения и часто ТУПЫЕ решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет. Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?! Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем. Это не их война на выживание...»

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