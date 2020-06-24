На Донбассе воюет девушка-морпех из Львова



Историю, на первый взгляд хрупкой львовянки Кристины, рассказали на сайте "Форпост".



Она является заместителем командира одного из подразделений морской пехоты и гордится тем, что служит в ВСУ.

"Мы отличаемся тем, что мы всегда хотим большего. Хотим быть первыми и не сдаваться. Не имею права покинуть это подразделение, ведь здесь мои собратья, которые полагаются на меня так, как и я на них", – рассказала девушка.

По ее словам, родители тяжело восприняли ее выбор, но со временем смирились с желанием служить в армии.

В обычной жизни она занималась боксом, а в школе имела третий разряд по этому виду спорта.

"Вот такие настоящие украинки – красивые, сильные, умные и независимые проходят службу в рядах элитных подразделений, приумножая боевую славу нашего войска", - описывают девушку военные.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

На фронт она отправилась добровольцем еще в 2014 году.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".