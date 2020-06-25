Група Метінвест профінансувала доставку гуманітарного вантажу з Китаю із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з пандемією коронавируса в Україні

Обладнання на суму понад 1 млн доларів США за три місяці зібрало Посольство України в КНР від китайських державних і провінційних органів влади, приватних організацій, асоціацій, фондів, підприємств і жителів країни.

На борту українського військового літака ІЛ-76 доставлені тести на коронавірус, медичні захисні маски, респіратори, захисні костюми, рукавички і окуляри, апарати штучної вентиляції легень, дезінфектори та інфрачервоні термометри.

Державне підприємство «Укрвакцина» розподілить медикаменти між органами влади, медичними установами та вищими навчальними закладами Києва та Київської області, Харківської, Одеської, Волинської, Львівської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей.

Організація авіаперельоту з Пекіну до Борисполя обійшлася Групі в 250 тисяч доларів США. Літак приземлився в Борисполі вранці 24 червня. Гуманітарний вантаж зустрічали заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко, Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун і генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

«Група Метінвест, як і Фонди її акціонерів Ріната Ахметова і Вадима Новинського, з перших днів долучилася до боротьби з коронавірусом в Україні – спільно на ці цілі було вже направлено близько 500 мільйонів гривень. За домовленістю з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством закордонних справ України Метінвест прийняв рішення профінансувати рейс, що перевозить гуманітарний вантаж, який був переданий українцям простими громадянами Китаю. Це жест доброї волі з боку китайського народу, який ми високо цінуємо», - підкреслив Юрій Риженков.

Нагадаємо, Рінат Ахметов ще в лютому об'єднав ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар», компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM для допомоги Україні і виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19 в рамках проекту Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID-19 в Україні». Вони спрямовані на вирішення найважливіших медичних потреб країни, які були визначені в координації з Міністерством охорони здоров'я. Проект «Боротьба з COVID-19 в Україні» став частиною програми Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок життів».