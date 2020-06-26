Сегодня у поста полиции на трассе «Запорожье-Днепр» правоохранители задержали микроавтобус с титушками Шария.

Об этом сообщается на сайте Нацкорпуса. Далее приводим текст без изменений.

Очевидно, что они ехали на анонсированную акцию Нацкорпуса в Запорожье с целью организации провокаций и драк, чтобы потом Шарий вновь мог записывать манипулятивные видео о разгуле радикализма в стране.

Сомнений в том, что это были шариевские титушки, нет, ведь их сопровождала журналистка Шария Неля Керечанин, которую удалось зафиксировать на фото.

Лица всех титух, которые продаются за копейки и занимаются антиукраинской деятельностью, работая на Шария, мы обязательно установим. Не сомневайтесь.