Сегодня у поста полиции на трассе «Запорожье-Днепр» правоохранители задержали микроавтобус с титушками Шария.
Об этом сообщается на сайте Нацкорпуса. Далее приводим текст без изменений.
Очевидно, что они ехали на анонсированную акцию Нацкорпуса в Запорожье с целью организации провокаций и драк, чтобы потом Шарий вновь мог записывать манипулятивные видео о разгуле радикализма в стране.
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Сомнений в том, что это были шариевские титушки, нет, ведь их сопровождала журналистка Шария Неля Керечанин, которую удалось зафиксировать на фото.
Лица всех титух, которые продаются за копейки и занимаются антиукраинской деятельностью, работая на Шария, мы обязательно установим. Не сомневайтесь.