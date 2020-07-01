Украинский пенсионер мощно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

"Спасибо тебе господин президент! Мне 66 лет я ещё работаю… Пенсия у меня 1460 гривень! Как можно это назвать? Солидарность? Справедливость? Да! Кто будет думать о народе при такой зарплате, плюс разные льготы. .. Стыдно, а ведь вышли из народа", - возмущен украинец, пишет puer.net.ua.

Напомним, сколько в среднем зарабатывают народные депутаты.

Об этом в эфире украинского телеканала заявила глава фракции "Голос" Кира Рудик.

Так, народный депутат пожаловалась, что ей не хватает на жизнь официальной депутатской зарплаты.

Кира Рудик призналась, что она получает 35 тысяч гривен за работу в Парламенте. По ее словам, не все депутаты из ее фракции имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это якобы "является большой проблемой".

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу потносительно работы во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – заявила Рудик в эфире украинского телеканала.

Однако парламентарий не смогла назвать точный размер зарплаты народного депутата, который смог бы покрыть все затраты.

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