Украинский пенсионер мощно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому
"Спасибо тебе господин президент! Мне 66 лет я ещё работаю… Пенсия у меня 1460 гривень! Как можно это назвать? Солидарность? Справедливость? Да! Кто будет думать о народе при такой зарплате, плюс разные льготы. .. Стыдно, а ведь вышли из народа", - возмущен украинец, пишет puer.net.ua.
Напомним, сколько в среднем зарабатывают народные депутаты.
Об этом в эфире украинского телеканала заявила глава фракции "Голос" Кира Рудик.
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Так, народный депутат пожаловалась, что ей не хватает на жизнь официальной депутатской зарплаты.
Кира Рудик призналась, что она получает 35 тысяч гривен за работу в Парламенте. По ее словам, не все депутаты из ее фракции имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это якобы "является большой проблемой".
"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу потносительно работы во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – заявила Рудик в эфире украинского телеканала.
Однако парламентарий не смогла назвать точный размер зарплаты народного депутата, который смог бы покрыть все затраты.
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