Только 30% новорожденных детей защищены от этого
Из-за низкого уровня вакцинации украинцы рискуют столкнуться с еще одной опасной болезнью – полиомиелитом. Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на отчет Европейской региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита.
Сотрудники РКС провели исследование и составили список стран, в которых наблюдается повышенный риск вспышки полиовируса cVDPV. Именно он вызывает опасную и неизлечимую болезнь полиомиелит, которая поражает, в основном, детей до 5 лет и приводит к серьезным нарушениям центральной нервной системы, вплоть до полного паралича. 5% случаев заболевания заканчиваются смертью.Через
Украина тоже попала в зону риска. Причина в недостаточной вакцинации населения, уточняют специалисты. За 5 месяцев 2020 года только 30% новорожденных детей, требующих вакцинации, прошли все прививки для профилактики полиомиелита. Это количества недостаточно, чтобы добиться годовых показателей в 95% вакцинированных и тем самым снизить риск распространения опасного вируса.
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В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в прошлом году в стране было вакцинировано более 78% детей возрастом до года, такое же количество детей в возрасте до 18 месяцев, 80% детей 6 лет и более 80% детей 14 лет.
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