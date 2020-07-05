Стало известно об еще одном доказательстве российской агрессии на территории Украины
Так, журналист Юрий Бутусов показал осколок от снаряда, который, скорее всего, был выпущен из российской 122-мм гаубицы по позициям Вооруженных сил Украины. Это доказывает, что никакого перемирия нет, а разрушительные выстрелы из оружия РФ продолжают выпускать по позициям ВСУ.
Фото с доказательством российской агресии появилось на его личной странице в сети Facebook.
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"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира вот такими вот обстрелами", – написал Бутусов под снимком.
Также ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" понесли потери от разрыва собственного миномета на Донбассе. По уточненным данным разведки, трое оккупантов погибли, еще двое ранены.
Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.
"В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.
Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.