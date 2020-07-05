У РФ отвертеться больше не получится

Стало известно об еще одном доказательстве российской агрессии на территории Украины

Так, журналист Юрий Бутусов показал осколок от снаряда, который, скорее всего, был выпущен из российской 122-мм гаубицы по позициям Вооруженных сил Украины. Это доказывает, что никакого перемирия нет, а разрушительные выстрелы из оружия РФ продолжают выпускать по позициям ВСУ.

Фото с доказательством российской агресии появилось на его личной странице в сети Facebook.

"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира вот такими вот обстрелами", – написал Бутусов под снимком.

Также ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" понесли потери от разрыва собственного миномета на Донбассе. По уточненным данным разведки, трое оккупантов погибли, еще двое ранены.

Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

"В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.

Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.