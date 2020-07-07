Украинка бросила жизнь во Франции и отправилась на фронт

Историю помощника гранатометчика одного из механизированных батальонов отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко, Марьяны Савицкой рассказали "АрмияInform".

Девушка родом из Ивано-Франковщины. После окончания вуза, в 2008 году поехала в Варшаву, чтобы учиться на психолога в Университете имени кардинала Стефана Вышинского.

После она отправилась работать в Париж.

Именно тогда и начался конфликт на Донбассе. Девушка, просматривая новости с Украины и сильно волновалась.

"Мои французские друзья расспрашивали меня о событиях в Украине. Сочувствовали потерям на фронте и обвиняли во всем Кремль. Я же чувствовала какую-то вину, за то, что такая молодая и здоровая спокойно наслаждаюсь ароматом кофе во французских кофейнях. А тем временем мои сверстники воюют и гибнут за Украину", - говорит Марьяна.

После прихода в ряды ВСУ девушку назначили стрелком механизированного подразделения, но она выполняла функции психолога.

"Много работы были с теми воинами, которые недавно потеряли своих собратьев или пережили другие страшные удары судьбы. Пыталась всячески достучаться до них, отвлечь и сосредоточить их внимание на главном - борьбе с оккупантами. Иногда же было морально тяжело. Однако старое чувство вины, которое появилось еще в 2014-м, наконец исчезло. Ведь я делаю то, что должна как украинка, - отмечает она.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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