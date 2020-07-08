Писательница Лариса Ницой пришла к выводу, что Украины в Киеве нет

Писательница рассказала 2018 года, как пыталась отпраздновать день рождения мужа, обращаясь в разные заведения и магазины, чтобы сделать ему подарок.

И везде ее обслуживали на русском языке, поэтому из кафе Ницой и ее супруг вышли в плохом настроении, поскольку и там не нашлось официанта, который готов был бы обслужить их на украинском языке, передает Обозреватель.

"Смирись, украинец. Ты до сих пор холуй, которому нужно доказать, что украинский язык в Украине – это нормально, что использование украинского языка во всех сферах украинской жизни, а не только на ферме – это логично. Докажи это, украинец, и доказывай с любовью, не дай бог не психани, не скажи решительно или сердито, потому что разве раб имеет право на эмоции? Раб должен угождать, хорошо угождать, чтобы хозяин и раба, и его язык полюбил… Украины в Киеве нет. Тут кругом путин", - заключила писательница.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины. По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.