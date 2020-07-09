В жителей ОРДЛО нужно забрать украинское гражданство

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал журналист Остап Дроздов в интервью программе «Рандеву» с Яниной Соколовой. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он вспомнил, как в "ДНР" состоялась акция о присоединении к России, и дал свой комментарий увиденному:



"Безусловно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Однако я уже перерос это дело и для себя все точки на "i" расставил", - заявил Дроздов.

По его словам, люди в ОРДЛО сделали свой выбор, и их нужно оставить без украинского гражданства.



«Нам не следует разбираться единично со всеми. Мы должны подойти к этому вопросу цинично. Все люди, которые шестой год живут в «Л/ДНР», которые принимают участие в акциях «Мы хотим в Россию» это либо на самом деле внутренне поддерживают, или не говорят что-то против. Для меня они потерянные люди. Как граждан Украины я их не вижу. Для них главное – это «раша тудей» или Скабеева», – отметил Дроздов.

Ранее мы сообщали, что ради того, чтобы получить паспорт РФ, жителям ОРДЛО приходится проходить через настоящий ад, однако многих это не останавливает.

По словам тех, кто живет в оккупированном Донецке, большего неуважения и хамства к себе со стороны «властей», чем во время поездки за паспортами РФ, они никогда не испытывали.

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.