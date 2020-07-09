Стало известно, когда в Украине могут отменить карантин из-за эпидемии китайского вируса

Об этом в интервью каналу 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

Как известно, уже 31 должен закончиться карантин, введенный Кабинетом министров.

Однако, как заявил Ляшко, некоторые ограничительные меры будут действовать в Украине до появления лекарств или иммунобиологического препарата против китайского вируса.

Санврач также предупредил украинцев, что им нужно готовиться жить в условиях ограничительных мер.

"На определенных отдельных административных территориях может быть жесткий карантин, на других могут быть смягчения. Я не говорю о полной отмене. Это определенное ограничение количества людей, которые могут одновременно заходить в помещение, маска на лице в общественных зданиях, обработка рук антисептиками на входе. Это те вещи, с которыми нам придется жить немного дольше, до появления лекарственных средств или иммунобиологического препарата", – предупредил Ляшко в эфире телеканала.

По словам главного санврача, эксперты моделируют сценарии и анализируют, как будет развиваться ситуация внутри страны.

"Три совершенно разных сценария, которые мы рассматриваем. Параллельно там еще проводят эксперты разное моделирование. Но за базу мы берем эти 3 сценария, сравниваем их между собой и ретроспективно – как они показали себя, и проспективно – смотреть, что нас ожидает", – подытожил Ляшко в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о новом запрете для украинцев. Так, учреждениям культуры время работы продлили с 22:00 до 23:00, а работу ночных клубов в условиях карантина после 23:00 запретили на територии всей Украины.

Для учреждений культуры были ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00. Теперь культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении тех же ограничений.

Напомним, что Зеленский пригрозил украинцам проверками, вводятся новые жесткие меры

Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.

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