Ранее мы сообщали, что народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик пожаловалась, что ей не хватает на жизнь официальной депутатской зарплаты.
По ее словам, 35 тысяч гривен за работу в Парламенте недостаточно для жизни, и уточнила, что не все депутаты из ее фракции имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это якобы "является большой проблемой".
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