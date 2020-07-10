Воин ВСУ предложил лишить депутатов льгот
 
Как передает Politeka.net, с таким призывом выступил Вячеслав Винницкий на своей страничке в Facebook.
 
По его словам, сохраненных таким образом денег хватит для улучшения жизни нуждающихся в этом украинцев.
 
"Я, как контрактник, который проедает средства государства, считаю нужным снять все льготы с депутатов, которые пришли к власти, так как они туда шли добровольно. Тех средств хватит на больницы, школы, инвалидов и другим", - отметил военнослужащий.
 
Кроме того, он призвал идти на службу избранников народа и их родственников.
 
"У нас много должностей, ожидаем депутатов, детей депутатов и всех желающих", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик пожаловалась, что ей не хватает на жизнь официальной депутатской зарплаты.

По ее словам, 35 тысяч гривен за работу в Парламенте недостаточно для жизни, и уточнила, что не все депутаты из ее фракции имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это якобы "является большой проблемой".

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