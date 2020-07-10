Воин ВСУ предложил лишить депутатов льгот

Как передает Politeka.net , с таким призывом выступил Вячеслав Винницкий на своей страничке в Facebook.

По его словам, сохраненных таким образом денег хватит для улучшения жизни нуждающихся в этом украинцев.

"Я, как контрактник, который проедает средства государства, считаю нужным снять все льготы с депутатов, которые пришли к власти, так как они туда шли добровольно. Тех средств хватит на больницы, школы, инвалидов и другим", - отметил военнослужащий.

Кроме того, он призвал идти на службу избранников народа и их родственников.

"У нас много должностей, ожидаем депутатов, детей депутатов и всех желающих", - заключил он.