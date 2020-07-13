С 4 по 6 июля журналист издания Politeka посетил Турцию по приглашению туроператора Coral Travel с целью проверки готовности курортов Антальи к приему туристов в условиях продолжающейся пандемии COVID-19

Сегодня хотим подробнее познакомить с тем, какие нововведения ждут украинских туристов этим летом. Пресс-группа проживала в отеле Rixos Premium Belek 5*, известном широкому кругу отдыхающих как резорт суперкласса; также состоялась поездка в отель Xanadu Resort 5, который как и Coral Travel входят в группу компаний OTI Holding. Оба отеля уже начали работу по приему гостей, проведя всю необходимую подготовку для безопасного отдыха туристов.

По поводу безопасности отдыха нужно отметить, что обслуживать туристов могут только те отели, которые имеют сертификат «Безопасного Туризма», предполагающий соответствие более 132 различным санитарно-гигиеническим требованиям. Стоит отметить, что ODEON Tours – принимающая сторона Coral Travel, также получила аналогичный сертификат для обслуживания гостей согласно всем нормам безопасного отдыха.

Что ждет украинских туристов на отдыхе?

К стандартному набору того, что обычно планируете брать в дорогу, добавились маска и дезинфектор. И то, дезинфекторами туристы обеспечены как в аэропорту, так и во время трансфера и пребывания в отеле, а маски в отеле – дело личных предпочтений.

Общие правила работы отелей:

По прибытии у всех туристов проверяют температуру, багаж обрабатывается специальными дезинфекторами и только потом его доставляют в номер, комнаты дезинфицируются специальными средствами и запечатываются на 2-3 часа, после чего они пригодны для дальнейшего использования. Все сотрудники работают в масках и перчатках, для туристов в отеле маска необязательна, но в случае необходимости, ее любезно предоставят в любом отеле (маски могут быть в номере или на специально оборудованных стойках на территории отеля).

В главном ресторане нет шведского стола, повара на раздаче еды стоят за перегородкой, турист выбирает блюда и говорит, какую еду положить, обслуживание происходит быстро, напитки можно заказать на баре или у официанта. При этом можно быть уверенным, что в салате с морепродуктами все креветки до вас не выбрали, булочки руками не потрогали, выбирая какая мягче и выбирали более спелые фрукты. Столы в зале находятся на большом расстоянии друг от друга и, в целом, социальная дистанция на территории (пляж, рестораны, зона у бассейна и т.д.) соблюдается очень строго. По всему зданию отелей есть много дезинфекторов и информационных сообщений с правилами безопасности. Каждый отель выделяет отдельные комнаты, корпусы или этажи, куда будут изолировать туристов с подозрением на заболевание COVID-19.

Данные требования распространяются не только на отели 5* делюкс, но и на все отели Турции, имеющие сертификат «Безопасного туризма».

Отели Rixos Premium Belek 5* и Xanadu Resort 5*, которые журналист нашего издания досконально изучил, имеют репутацию отелей высокого класса, куда клиенты приезжают из года в год.

Rixos Premium Belek 5*

Отель находится в Белеке – средиземноморском райском уголке Антальи, знаменитом широкими песчаными пляжами, сосновыми лесами и гольф-полями профессионального уровня.

Роскошный отель, отличающийся функциональным и современным дизайном. В большом, прекрасно оснащенном SPA-центре к услугам гостей снежная и дождливая комната, клинические и терапевтические процедуры. 5 ресторанов (4 а-ля-карт) и бары предлагают посетителям изысканные блюда мировой и национальной кухонь. Пляж протяженностью 700 м, 6 бассейнов, включая новый открытый бассейн только для взрослых в саду, работающий круглосуточно, безграничные возможности для занятий спортом и самосовершенствования вместе с Rixos Спорт Академией. Территория отеля – 405 000 м2.

Rixos Premium Belek расположен вблизи исторических, культурных и природных достопримечательностей, а также, относительная недалеко от аэропорта (35 км). Особое преимущество отдыха в Rixos Premium Belek – это бесплатный вход и отдых в крупнейшем тематическом парке Турции The Land Of Legends с аквапарком, аттракционами, ресторанами и барами, шопинг-зоной, шоу дельфинов и вечерними костюмированными шоу. До тематического парка и обратно предоставляется трансфер.

Заслуги и достижения Rixos Premium Belek отмечены многими международными наградами и сертификатами ISO 14001, ISO 9001, Голубой Флаг, Wellness & SPA Europe Certificate, FSSC 22000 и другими.

Xanadu Resort 5*

Отель давно стал любимым и неповторимым для тысяч своих гостей. Прекрасно отвечает потребностям семей с детьми: здесь обустроен детский комплекс Fancyland площадью 5500 м2, есть множество водных горок для взрослых и детей всех возрастов, в том числе экстремальная горка Kamikadze (16+) со спуском под углом 60 градусов. В 2018 году Xanadu Resort порадовал гостей масштабной реновацией: были обновлены все номера в главном здании и в бунгало, отремонтирован главный ресторан, большая часть инфраструктуры. В расположенном в отеле лесу (1145 деревьев!) еженедельно устраиваются барбекю, а прогулки вдоль спокойной реки Аджису, протекающей по территории, снимут любой стресс.

Но отель не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. В 2019 году открыт новый ресторан «Оливия», работающий круглосуточно, а из 7 а-ля карт ресторанов 5 бесплатны для посещения.

Отель имеет целый арсенал почетных международных наград (ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015, ISO 10002:2014, Голубой флаг, Travelife, Зеленая звезда и другие), многие гости из года в год выбирают Xanadu местом отдыха.

Важно отметить, что базовая страховка, предлагаемая Coral Travel в составе турпакета, включает покрытие рисков, связанных с заболеванием COVID-19. Туристам, которые оформили тур ранее, обновленный полис будет предоставлен без доплат. А туристы, которые приобретут дополнительный страховой полис от невыезда, будут защищены от финансовых потерь в случае возможного заболевания COVID-19 накануне отпуска. Расширить стандартную программу страхования можно, включив в полис страхование без франшизы.

А самое главное, всех гостей ждут в Турции море и солнце, положительные эмоции и незабываемые впечатления!