При полетах из Украины стоимость авиабилетов повысится

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию из Верховной Рады Украины.

Так, сообщается, что стоимость билетов увеличится на размер государственного сбора, который ввела сегодня, 13 июля ВРУ.

Рада на сегодняшнем заседании внесла изменения в Воздушный кодекс, согласно которым будет введен сбор за каждого пассажира, вылетающего из Украины в другие государства.

За соответствующий законопроект проголосовали 256 нардепов (при минимально необходимых 226).

Документ приняли во втором чтении и уже направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Законопроект предусматривает, что государственный сбор также будут взимать за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в аэропорты Украины.

Ранее стало известно, как изменились правила авиаперевозок в условиях карантина. В частности, для аэропортов введены обязательные условия: температурный скрининг, внешняя оценка состояния здоровья пассажира и социальная дистанция. Что касается регистрации багажа, то это придется делать пассажирам, используя специальные терминалы. Также придется самостоятельно сканировать посадочный талон на гейте. На территории аэропорта нигде не будут принимать наличку, и для удобства клиентов везде будут расставлены антисептики.

В свою очередь, в КГГА рассказали, что делать льготникам.

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А харьковский депутат похвастался отдыхом в Турции.