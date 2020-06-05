Украинцы не смогут попасть в страны Европейского Союза после ослабления карантина

Эту информацию подтвердила еврокомиссар Илва Йоханссон, передает ЕП.

По ее словам, члены-страны ЕС высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня, в том числе и украинцев.

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - заявила еврокомиссар

Йоханссон также добавила, что почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - подчеркнула она и добавила, что ожидается продление запрета на две недели.

Критерии относительно того, как и для кого открывать границы Евросоюза, будут обсуждены в ближайшее время странами Шенгенской зоны. Однако, одновременного открытия границ для всех стран не ожидается.

Стоит отметить, что у украинцев есть возможность попасть в страны ЕС при условии, если они официально являются сезонными работниками.

Ранее мы сообщали о том, что Украина постепенно возобновляет авиасообщение в условиях карантина.

С сегодняшнего дня, 5 июня, были запущены внутренние авиарейсы, а запуск международного авиасообщения запланирован на 15 июня.

Также украинцев предупредили, что они не смогут покинуть территорию страны, используя при этом электронный паспорт.

В Госпогранслужбе напомнили, что согласно постановлению правительства, е-паспорта в приложении "Дия" являются цифровыми аналогами бумажных документов. Особую актуальность эта норма имеет в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать только внутри страны.

Однако ни один из пунктов решения правительства, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу. Поэтому с таким документом из страны не выпустят.

Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.

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