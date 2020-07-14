РФ может провести военную операцию, и проявить агрессию в отношении Украины из территории незаконно аннексированного Крыма

В связи с этом в Херсонской области планируют увеличить количество военных.

Руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua, что обратился в СНБО для принятие решения относительно увеличения числа военных на территории области.

В рамках передислокации военных для Минобороны Украины выделят имущество из коммунального резерва для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Гусев добавил, что осенью обязательно будут проведены учения с эстонскими военными. Для проведения таких военных учений подготавливают боевые резервы, и будет активно отрабатываться защита ключевых объектов в Херсонской области.

Ранее мы писали, что украинские подразделения в зоне ООС будут усилены американскими ПТРК Javelin.



Об этом сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усилят «Джавелинами». Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели", - отметил военный.

По словам Хомчака, сейчас ВСУ больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий", - заявил начальник Генштаба.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

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