Страшное событие потрясло всю Украину: 12 июля на трассе под Киевом в жуткой аварии погибла семья с детьми. Как пишет Политрада, из-за неадекватного водителя жизни лишились двое взрослых и двое детей. Еще один мальчик сейчас находится в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщают СМИ, водитель Mercedes, Антон Желепа, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и с признаками наркотического опьянения. Он на скорости выехал на встречную полосу, в результате чего произошло роковое столкновение с Hyundai.

У данного ДТП много общего со смертельным ДТП с участием скандально известного депутата Запорожского облсовета Ярослава Гришина. За совершенное ему грозило до 10 лет лишения свободы.

В июне 2018 года депутат сбил мужчину на трассе под Запорожьем, от чего тот скончался. Без отца остались двое сирот. Экспертизу об уровне алкоголя в крови Гришина провели только через 4 часа, от экспертизы на наркотики он отказался, хотя родственники пострадавшего изначально требовали.

Местные журналисты нашли ряд несостыковок в расследовании, что заставило усомниться в справедливости и честности правоохранительных органов. Гришин даже не проходил по делу как подозреваемый, потому что ему за 2 года так и не вручили подозрение. Он проигнорировал 8 вызовов в прокуратуру, 2 – в суд. Его объявляли в розыск, но каким-то удивительным образом он пропал из базы розыска МВД.

Через год после аварии Ярослав Гришин вернул себе автомобиль Infiniti EX, под колесами которого умер человек. Затем с электронной декларации депутата Infiniti EX пропадает, но появляется Land Rover.

В начале 2020 года, не без помощи людей, которые «крышуют» Гришина (о которых мы расскажем в следующих материалах), дело закрыли по сроку давности следствия. Ярослав Гришин не был наказан. Более того, он набрался наглости и предъявил претензии следствию, и пригрозил доказывать свою версию случившегося.

К слову, за 2 года у Ярослава Гришина наблюдался карьерный рост. Он переехал в Киев и стал помощником народного депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко.

Хотелось бы ожидать справедливости от правоохранительной системы. Но, к сожалению, она так устроена, что «нужные» люди не будут наказаны. И кто знает, возможно и Антона Желепу «отмажут» по каким-то личным соображениям или найдется какая-то «крыша»?