Історик Юрій Фельштинський розповів, що росією править держбезпека, тобто ФСБ, до того ж, без будь-якого політичного контролю, це вони розв'язали війну проти України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Рішення про вторгнення в Україну і в 2014 році, і в 2022 році ухвалювали 5 осіб: путін, Патрушев, Бортніков, Шойгу і Герасимов. Ну, Шойгу і Герасимов – це люди Міноборони. А ось 3 перші імені дуже важливі, тому що путін – колишній директор ФСБ, який став президентом, Патрушев – колишній директор ФСБ, який на той момент був секретарем Ради безпеки, і Бортніков, нинішній директор ФСБ. Тобто насправді рішення про вторгнення в Україну і в 2014, і в 2022 ухвалювала держбезпека. Держбезпека керує країною», – розповідає Юрій Фельштинський.

За його словами, це вперше у світовій історії і в історії росії країною керує саме держбезпека, до того ж, без будь-якого політичного контролю. Тобто, пояснює експерт, раніше була Компартія, вона контролювала бюджет і фінансувала держбезпеку, а тепер країною править держбезпека з повним доступом до всіх ресурсів росії.

«Вони вже керують у росії 25 років безпроблемно. Вони не планують нікуди йти, не планують нікому віддавати владу. Вони спеціально тримають кордони відкритими, щоб незадоволені виїжджали, а не залишалися в росії і не обмірковували, як їм покращити ситуацію чи скинути режим. Тому опозиції реально немає, політичних партій, які борються із держбезпекою, немає, громадських організацій немає. Демократичний рух дуже слабкий, окремі сміливці сидять у в'язницях, решта поїхала. Єдина проблема, яку вони собі самі створили, – це велика війна проти України. Вони вважали, що всі здаватимуться швидко і безкровно. А виявилося, що вони втягнули росію у велику війну, і як із війни вийти, вони не знають, але й закінчувати її не планують», – пояснює Юрій Фельштинський.

Як бачимо, констатує історик, рішення про війну проти України держбезпека ухвалила колегіально, плюс до неї приєдналося Міноборони рф. Хоча не факт, розмірковує він, адже у СРСР Міноборони було проти вторгнення до Афганістану, але Політбюро і держбезпека вирішили по-іншому, тож, можливо, колись з'ясується, що Герасимов казав, що російська армія не зможе виконати поставлені завдання, але держбезпека виступила за війну.

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