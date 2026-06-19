Поки Україна веде кровопролитну війну за своє виживання, деякі європейські бізнесмени з паспортами країн ЄС, схоже, продовжують непогано заробляти на логістиці російських підсанкційних гігантів.

Група народних депутатів України звернулася із офіційним запитом до Ради національної безпеки і оборони України, закликаючи негайно накласти санкції на відомого естонського підприємця Олега Осіновського та його компанії. Як з'ясували парламентарі, бізнес-структури Осіновського не просто допомагали російському олігарху Алішеру Усманову обходити європейські обмеження, транспортуючи руду на сотні мільйонів євро, а й міцно запустили щупальця в українську стратегічну промисловість — зокрема, у Крюківський вагонобудівний завод.





Естонський паспорт як ширма для мільярдного російського транзиту

Група народних депутатів України направила офіційне депутатське звернення до РНБО. У документі парламентарі детально розписують, як після початку повномасштабного вторгнення рф маловідома естонська логістична компанія Vero Logistics OÜ раптово стала ключовим експортером російських товарів до Європи. За короткий час фірма провернула торгові операції з перевезення залізничної руди на астрономічну суму — близько 777 мільйонів євро.



Як виявилося, товар походив із Лебединського та Михайлівського гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать до групи «Металоінвест». Головним акціонером цього монстра є путінський олігарх Алішер Усманов, проти якого в Україні та ЄС давно діють найжорсткіші санкції. Фактично, фірма Vero Logistics OÜ допомагала Усманову обходити міжнародні заборони та рятувати його капітали. За даними податківців, дохід компанії від цієї схеми з початку великої війни склав близько 35 мільйонів євро, хоча раніше підприємство майже не мало прибутків.



Щоб сховати кінці у воду, у травні 2022 року Олег Осіновський переписав компанію на підставну особу — свою родичку Вероніку Осіновську, яка досі володіє деякими дочірніми фірмами у рф. Проте депутати наголошують: естонське громадянство Осіновського не повинно нікого вводити в оману, адже Литва вже звинувачувала його у роботі на оточення Путіна та засудила за корупційні злочини.





Тінь на Крюківському вагонобудівному заводі та схеми виведення грошей

Проте найгірше те, що проросійський бізнесмен спокійно продовжує вести діяльність в Україні. Естонські компанії AS SKINEST FINANTS та OSAUHING DELANTINA, які створив і контролює Осіновський, володіють по 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ).

Кінцевим бенефіціаром заводу є підсанкційний російський бізнесмен Станіслав Гамзалов, якого у російських медіа відверто називають одним із постійних спонсорів радикальної партії ЛДПР.Українські правоохоронці вже зацікавилися цим «кублом». Київська міська прокуратура заарештувала корпоративні права заводу та передала їх в управління АРМА. Слідство вважає, що Крюківський вагонобудівний завод роками системно купував деталі для вагонів у підприємств із рф за штучно завищеними цінами, ігноруючи значно дешевші українські аналоги. Гроші просто виводилися на рахунки російських компаній. На думку прокурорів, ці кошти могли йти на «фінансування насильницького захоплення державної влади та зміни меж державного кордону України».

Вимога санкцій: Осіновський має відповісти за загрозу нацбезпеці

Аналіз усіх цих фактів дає чітко зрозуміти: бізнес-імперія Олега Осіновського відкрито співпрацює з підсанкційними особами країни-агресора, заробляє на кривавому транзиті та створює реальну загрозу для національної безпеки та економіки України.

Керуючись законами «Про санкції» та «Про статус народного депутата України», парламентарі вимагають від РНБО негайно розглянути питання про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо самого Олега Олександровича Осіновського.

Окрім особистих обмежень, депутати вимагають повністю заблокувати та внести до санкційних списків усі пов'язані з ним юридичні особи, які використовуються для реалізації проросійських схем, а саме:

Vero Logistics OÜ

AS SKINEST FINANTS

OSAUHING DELANTINA

Парламентарі наголошують, що під час війни будь-яка спроба всидіти на двох стільцях і допомагати агресору заробляти гроші має каратися максимально жорстко, а європейські паспорти не стануть індульгенцією для помічників путінських олігархів.