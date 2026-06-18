Графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 червня носять плановий характер та охоплять десятки будинків.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 червня будуть тривати в частині будинків через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Виконання запланованих робіт необхідне для підтримання стабільної роботи електромереж, своєчасного обслуговування обладнання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 червня триватимуть з 09:00 до 17:00 години через терміновий ремонт електрообладнання. Знеструмлять такі вулиці:

Зелена: 27–31

Інструментальна: 20

Метрополітенівська: 11–15, 22–24

Михайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199

Трипільська: 18–22, 19–21

Ювілейна: 18, 18а, 20, 20а

З 09:00 до 15:00 години проводитимуть профілактичні роботи. Знеструмленими лишатимуться окремі вулиці міста:

Каховська: 181а, 185а, 185, 189а, 191а

Миколи Яковченка (Станіславського): 52–70, 65–91, 93–125, 72–90

Мрії (Мурманська): 101а, 103а, 127а, 133, 153, 145, 149, 155, 135, 105-127, 131, 137, 157, 122–144, 135/1, 133а, 161а

Петра Сагайдачного (Бородинська): 104, 88а

Петра Яцика (Череповецька): 37

Половецька: 10–14, 15

Силова: 32–38, 71–87, 40–52, 89–119, 121

пров. Дубовий: 1–3, 7–11, 13–19, 13а, 10, 8

З 09:00 до 16:00 години електрику буде вимкнуто в Запоріжжі через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне лише за окремими адресами:

Віктора Духовченко (Цюрупи): 66, 91

Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 274а, 277-307

Ігора Сікорського: 234-272

Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Перемоги: 90, 96, 92, 92А

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Січових стрільців (Арсенальна): 51-79, 54-76.

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