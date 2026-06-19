Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальнонаціональні процеси в овочевому секторі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін у картопляному сегменті, де одночасно присутні залишки минулорічного врожаю та дорожча імпортна продукція, повідомляє Politeka.

Наразі українські аграрії реалізують картоплю зі сховищ у межах 5–11 гривень за кілограм. Такі показники нижчі за минулорічні, коли ринкова вартість коливалася приблизно від 13 до 23 гривень.

Аналітики пояснюють різницю більшими обсягами збору та особливостями аграрного сезону. Додатково вплинули погодні умови, що позначилися на структурі врожаю та якості частини продукції.

Водночас у торговельних мережах з’являються імпортні партії. Їхня вартість може сягати близько 90 гривень за кілограм, що суттєво обмежує доступність для широкого кола споживачів.

Фахівці називають ситуацію перехідною. Запаси старої продукції поступово зменшуються, тому ринок може відреагувати корекцією вартості вже найближчим часом.

Учасники галузі не виключають подальшого зростання цін у разі скорочення пропозиції та збереження стабільного попиту з боку населення.

На думку експертів, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальнонаціональні процеси в овочевому секторі. Ключову роль відіграють обсяги внутрішнього виробництва та масштаби імпортних постачань.

Подальша динаміка залежатиме від надходження нового врожаю, активності імпортерів і балансу між попитом та пропозицією на ринку.

Аналітики підкреслюють, що найближчі місяці залишатимуться визначальними для формування цінових тенденцій у цьому сегменті продовольства.

Джерело: ТСН

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