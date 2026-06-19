Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також передбачає компенсаційні виплати на оренду житла для людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області охоплює державні виплати, механізми компенсації житла та оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб у межах чинних соціальних програм, повідомляє Politeka.

Після отримання статусу переселенця громадяни можуть розраховувати на щомісячні нарахування. Для дорослих передбачено 2000 гривень, тоді як діти та люди з інвалідністю отримують 3000 гривень відповідно до встановлених норм підтримки.

Оформлення доступне як онлайн через застосунок «Дія», так і офлайн у сервісних центрах соціального захисту або ЦНАПах. Для реєстрації необхідно надати документи, що підтверджують особу, громадянство та попереднє місце проживання.

Після внесення даних до державного реєстру відкривається можливість подання заяв на фінансову підтримку через цифрові платформи або банківські сервіси, включно з карткою «єПідтримка».

У межах програми Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також передбачає компенсаційні виплати на оренду житла для людей, які втратили домівки через бойові дії або були змушені переїхати.

Право на участь не надається тим, хто вже отримує аналогічні виплати на проживання, а також учасникам державної програми компенсації власникам житла «Прихисток». Водночас підтримка доступна прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу зі статусом ВПО.

Розмір компенсації визначається індивідуально, залежно від складу родини та вартості оренди у конкретному населеному пункті.

Порядок призначення та умови участі регулярно оновлюються державними органами відповідно до актуальної соціальної ситуації в регіонах.

Джерело: ukraineishome

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