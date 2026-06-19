Жителям у Кіровоградській області рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключень на 20 червня.

У Кіровоградській області на 20 червня заплановані додаткові графіки відключення світла, що триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Жителям у Кіровоградській області рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключень на 20 червня, зарядити необхідні електронні пристрої та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах оператора системи розподілу, де публікується актуальна інформація про графіки відключення світла та можливі зміни в часі проведення робіт.

У «Кіровоградобленерго» уточнюють, що в суботу світло будуть вимикати в населеному пункті Стара Осота. Знеструмлення триватимуть з 9 до 19 години та охоплять такі адреси:

Івана Лісняка — 1, 2, 4-6, 8, 10-11, 12, 13-14, 16-17, 19-20, 22, 24-27, 31-32, 34-43, 45-46, 48-50, 52-53

Центральна — 1-2, 5-9, 13-15, 17-23, 25-26, 28-31, 31А, 33-36, 38-39, 42-44, 46-47, 49-52, 54-55, 58, 61, 63-64, 64А, 65-66, 67А, 68-70, 75

Дмитра Жукова пров. — 24, 26, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 61, 63

Шевченка — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50, 52, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 95

З 9 до 17 години триватимуть знеструмлення, які вводять в селі Грузьке. Причина обмеження полягає у плановому ремонті, який проводитимуть в суботу. Знеструмлять такі вулиці:

Бадал'яна — 1-3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-21, 23-24, 28-30

Миру — 1А, 3, 5, 7-8

Центральна — 3-5, 9-10, 12, 14-25, 27, 29, 35а, 37

З 9 до 20 години зникне електрика в населеному пункті Голованівськ. Електрику вимикатимуть за наступними адресами:

Володимира Вернадського — 38а

Європейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67

Кайнарівська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.

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