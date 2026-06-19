Для отримання грошової допомоги ВПО в Одеській області повторне звернення до уповноважених органів є обов’язковим у кількох випадках.

У липні 2026 року для ВПО в Одеській області продовжать діяти оновлені правила надання державної грошової допомоги, повідомляє Politeka.net.

Частина переселенців і надалі отримуватиме виплати в автоматичному режимі, однак для окремих категорій громадян передбачено необхідність повторного звернення та подання документів до завершення червня. Про це йдеться у чинному порядку призначення допомоги для ВПО, який було роз’яснено на порталі «Дія».

Система підтримки внутрішньо переміщених осіб зазнала оновлень, зокрема було розширено коло громадян, які можуть претендувати на підтримку.

Серед ключових змін:

діти до 6 років отримали право на виплати незалежно від доходів сім’ї;

для дітей віком від 6 до 18 років виплата призначається за умови проживання у зоні бойових дій або навчання в безпечних регіонах;

пенсіонери та особи з інвалідністю отримали можливість повторного оформлення виплат навіть після попередньої відмови через перевищення доходу;

граничний рівень доходу для непрацездатних осіб підвищено до 10 380 грн на одну людину.

Окремо зазначається, що для найбільш вразливих категорій переселенців максимальний термін отримання допомоги збільшено з 24 до 30 місяців.

Попри дію механізму автоматичного продовження, він поширюється не на всіх отримувачів грошової допомоги для ВПО в Одеській області

Повторне звернення до уповноважених органів є обов’язковим у випадках, якщо:

необхідно поновити виплати на дитину;

здійснюється повторне оформлення допомоги для пенсіонерів або осіб з інвалідністю;

заявником є студент денної або дуальної форми навчання, який проживає окремо від батьків;

відбулися зміни у складі сім’ї;

оновлено дані про фактичне місце проживання.

Фахівці радять не зволікати з поданням документів, щоб уникнути затримок у нарахуванні виплат у липні.

Подати заяву або оновити дані переселенці можуть через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уповноважені органи територіальних громад.

Під час звернення необхідно надати паспорт або ID-картку, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини (за потреби), а також документи, що підтверджують право на отримання державної допомоги.

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