Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області розглядається як один із варіантів підтримки людей, які втратили власні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонується у кількох громадах, де власники приватних будинків і фермерські господарства поєднують проживання з можливістю роботи або побутової підтримки, передає Politeka.

У селі Гурівка Долинського району доступне однокімнатне помешкання з кухнею та коридором. Оселя має електропостачання, пічне опалення, воду з колодязя. Локація розташована приблизно за 30 кілометрів від Кривого Рогу. Окремо зазначається можливість додаткового заробітку, а також бажана наявність водійського посвідчення. Житло підходить для двох осіб і допускає утримання домашніх тварин.

Інший варіант у селі Голубієвичі поєднує проживання та робочу зайнятість. Фермерське господарство пропонує вакансію тракториста з сезонним графіком і стабільною оплатою праці. Для мешканців передбачено трикімнатний будинок із газовим опаленням і централізованим водопостачанням. Об’єкт підходить для сімей, чоловіків і домогосподарств із тваринами. У селі також функціонує школа, що важливо для родин із дітьми.

Окремо в Кропивницькому районі доступний приватний будинок для жінки на довготривале проживання. Помешкання має три кімнати, газове опалення, воду та санвузол. Територія включає сад і город, а інфраструктура знаходиться поруч. Власник проживає сам і гарантує стабільні умови та порядок.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області розглядається як один із варіантів підтримки людей, які втратили власні домівки через війну та потребують тимчасового або тривалого поселення.

Запропоновані об’єкти відрізняються умовами, проте об’єднані спільною метою — забезпечення житла та базових можливостей для адаптації у новому середовищі.

Рішення щодо заселення ухвалюються індивідуально після особистого узгодження всіх деталей між сторонами.

Джерело: Допомагай

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