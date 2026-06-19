Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються залежно від наявних поставок.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують надавати через систему фудбанків та гуманітарних програм, які працюють для підтримки громадян у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Допомога може надходити у вигляді продуктових наборів вагою до 30 кілограмів або готових гарячих обідів. Такий формат дозволяє охоплювати різні категорії отримувачів залежно від їхніх потреб та умов проживання.

В Україні останніми роками активно розвивається мережа продовольчих банків. Вони збирають харчові ресурси від торговельних компаній і виробників, після чого передають їх людям, які потребують додаткової підтримки. До цієї системи долучені також громади Одещини.

Фахівці зазначають, що частина мешканців досі не користується доступними програмами через недостатню поінформованість. Водночас після реєстрації та перевірки документів багато громадян можуть отримувати таку підтримку на регулярній основі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються залежно від наявних поставок, тому вміст пакунків може змінюватися. На наповнення впливають залишки товарів у торговельних мережах, сезонність та обсяги переданої допомоги.

У роботі фудбанків використовуються харчі, які не потрапляють у продаж через надлишок виробництва, пошкодження упаковки або наближення завершення терміну реалізації. При цьому вся продукція проходить обов’язковий контроль якості.

Волонтери наголошують, що товари із завершеним терміном придатності не допускаються до розподілу. Перед передачею отримувачам проводиться додаткова перевірка безпечності.

Серед організацій, які координують цей напрямок, працюють Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та проєкт «Тарілка». Їхня діяльність охоплює переселенців, людей з інвалідністю, багатодітні сім’ї та мешканців територій, що потребують посиленої соціальної підтримки.

До стандартного набору найчастіше входять крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль і консервована продукція. У деяких випадках додатково передаються засоби гігієни та інші товари тривалого зберігання.

Джерело: 24 канал

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