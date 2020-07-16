Перший заступник прокурора Сумської області Олександр Рубан не з'явився 14 липня 2020 року на співбесіду до Шостої кадрової комісії офісу генерального прокурора задля проходження атестації прокурорів регіональних прокуратур. Під стінами комісії прокурора Рубана чекали представники трудового колективу заводу виробника “Семок” зі звинуваченнями у причетності до спроби рейдерства їх підприємства, пишет "Антикор".

У відділі кадрів прокуратури Сумської області пояснили відсутність Олександра Рубана на співбесіді перебуванням на лікарняному. Разом з тим, начальник кадрів Світлана Фролова відмовились розкривати будь які деталі з приводу актуального місцезнаходження прокурора, зокрема назву медичного закладу де Олександр Рубан буцімто перебуває на лікуванні. Журналісти нашого видання також не змогли отримати будь-яку інформацію щодо місця перебування прокурора О. Рубана від його колег та прес служби.

Нагадаємо, що для того, щоб добитися незаконного арешту виробничого комплексу підприємства-виробника снеків ТОВ “Волана”, перший зампрокурора Сумської області Олександр Рубан пішов на порушення закону та давав незаконні письмові вказівки суду. Про це свідчать документи, які представники заводу передали до Державного бюро розслідувань. Наразі справа про ймовірну причетність Олександра Рубана до тиску на Зарічний районний суд м. Суми та рейдерської атаки на виробника “Семок” ТОВ “Волана” розглядається слідчими ДБР.

В прокуратурі не кажуть де і чим хворіє рейдер Рубан, але наші інсайдер уже повідомили про його офіційне місце перебування. Тому уже найближчим часом перевіримо чи дійсно він знаходиться у тому місці, котре значиться на папері.