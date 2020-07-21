Сторонники Пальчевского создали оригинальные телеграмм-стикеры с его яркими высказываниями. Успешный бизнесмен и общественный деятель известен своими неординарными высказываниями стал поводом для интернет-мемов. Крылатые выражения которого теперь распространяются в сети.

Цитаты вроде "Кого начать крушить" или "Могучая Украина" уже расходятся мессенджерами. Скачать себе уникальные телеграмм-стикеры с Андреем Пальчевским можно по ссылке: https://t.me/addstickers/Palchevskyi или просто введя в приложении в разделе "стикеры" в поисковую строку "Перемога Пальчевского".

Стикеры есть как на украинском, так и на русском, поскольку создавались на основе реальных высказываний героя.

На такую инициативу отреагировал и сам Пальчевский.

«Телеграмм-стикеры действительно крутые! Уже пересылаю своим друзьям. Народное творчество вселяет в меня веру, что мы движемся в правильном направлении и люди ждут от меня реальных действий. Объединяемся! Вместе к победе!», - сказал он.