Розмір нарахувань після підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді залежатиме від категорії житла та кількості зареєстрованих мешканців.

В Ужгороді з початку серпня сталося підвищення тарифів на комунальні послуги, нові розцінки щодо управління побутовими відходами затвердив виконавчий комітет міської ради, повідомляє Politeka.net.

Рішення про коригування вартості послуги ухвалили 22 липня. Оновлені ставки почали застосовувати з 1 серпня 2026 року після офіційного оприлюднення відповідного документа.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата тепер становить 90,62 гривні з однієї людини. Порівняно з попереднім показником сума зросла на 4,30 гривні.

Для приватного сектору встановлено тариф 91,57 гривні на одного мешканця. У цьому випадку збільшення становить 4,35 гривні.

Перегляд розцінок пов'язаний передусім зі зміною собівартості послуги. За інформацією міської влади, найбільше на витрати підприємства вплинуло подорожчання пального. Це безпосередньо позначається на роботі спеціальної техніки, яка використовується для збору та транспортування відходів.

Послугу в Ужгороді надає ТОВ «АВЕ-УЖГОРОД». Підприємство обґрунтувало необхідність перегляду тарифів збільшенням фактичних витрат на забезпечення роботи системи поводження зі сміттям.

У міській раді зазначають, що процедура підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді проведена відповідно до передбачених законодавством вимог. Очікується, що нові ставки дозволять компенсувати частину додаткових витрат та підтримувати стабільну роботу техніки й персоналу.

Попереднє коригування вартості послуг проводили у вересні 2025 року. Відтоді економічні умови змінилися, зокрема зросли витрати на пальне та інші ресурси, необхідні для щоденної роботи підприємства.

Тож із серпня мешканці Ужгорода отримуватимуть платіжки вже з урахуванням оновлених ставок. Розмір нарахувань залежатиме від категорії житла та кількості зареєстрованих мешканців, для яких розраховується плата за послугу.

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