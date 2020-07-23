В Киеве изменили тарифы на медицинские услуги

Об обновленном прейскуранте рассказали в издании "Вести"

Например, если человек попадет в больницу скорой помощи и ему понадобится копия справки или истории пребывания это обойдется в 76 гривен.

Теперь, для киевлян консультации врачей будет немного затратной. За визит к терапевту вам придется выложить 153 грн, пообщаться с хирургом обойдется в 181 грн, с хирургом -



Стоить отметить, что тарифы указаны без НДС.

Самая дешевая услуга, которую предоставляют в БСП, это укол. Процедура обойдется в 7,30 гривен, однако лекарства нужно оплачивать отдельно.

За оформление медкарты, справки и направления придется заплатить 36 гривен, а копия выписки из истории болезни будет стоить 38 грн.

Анализы тоже будут платными, однако все будет зависеть от того, какие параметры крови необходимо проверить.

Также, что за оформление истории болезни придется раскошелиться на 100 гривен, а копия обойдется в 76 гривен.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для украинцев готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые будут отвечать рыночным зарплатам медиков.

По его словам, тарифы, которые были рассчитаны до старта второго этапа реформы, не адаптированы под украинские реалии.

Более того, их рассчитывали всего за два месяца до старта реформы. В Минздраве отмечают, что большинство тарифов рассчитывали чиновники, которые не имеют представления о реалиях украинской медицины. Консультаций с врачами при этом не проводились.

Напомним, когда в Украине откроют садики и запустят метро, заявление Минздрава: "Другого выхода нет".

Как сообщала Politeka, смягчение карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "каждый день...".

Также Politeka писала, что Скалецкая рассказала, за что пациентам больше не нужно платить: «людей не должен затрагивать этот вопрос».