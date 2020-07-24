Украинцы стали потреблять больше ресурсов, чем природа может восстановить за год

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Приводим слова автора без комментариев.

Сегодня в Украине наступил тот день, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который природа способна восстановить за год. Начинаем жить в долг.

24 июля 2020 года – День экологического долга в Украине. Его высчитывает научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического долга» (Global Footprint Network, GFN).

Этот день наступает для каждой страны в разные дни, ведь повсюду ресурсы используются по-разному. Например, в Финляндии на одного человека приходится 12,6 глобальных гектаров биоресурсов, а используется из них 6,3. В Украине один человек может использовать 2,8 глобальных гектара ресурсов, но по факту потребляет больше 2,9 гектара.

Долг появляется из-за того, что человечество истощает природный капитал, а это ставит под угрозу будущую ресурсную безопасность человечества. Цена этого глобального экологического мотовства проявляется в уничтожении лесов, эрозии почв, потере биоразнообразия, накоплении углекислого газа в атмосфере. Это приводит к изменениям климата и частым экстремальным погодным условиям.

День экологического долга – еще одно напоминание человечеству о том, что за наше потребительское отношение к природе рано или поздно придется платить. И платить будут никто другой, как наши дети и внуки, у которых мы отбираем будущее.

Поэтому каждый должен безотлагательно начать менять свой образ жизни, чтобы уменьшить экологический долг. Это просто.

Достаточно всего лишь:

❎отказаться от спонтанных и ненужных покупок;

🚮сортировать мусор или уменьшать его продуцирование;

🚴‍♂чаще ездить на общественном транспорте или велосипеде, больше ходить пешком;

🚰экономно использовать воду и электроэнергию и воплощать советы, которые улучшат энергоэффективность дома.

Состояние нашей планеты – это действия каждого из нас. Давайте меняться!