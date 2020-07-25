Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua

Приводим слова автора без комментариев.

Более 26 млн грн начислено за нарушение природоохранного законодательства за неделю.

С 17 по 23 июля Госэкоинспекция провела 497 проверок на 290 объектах, составила 507 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафных санкций составляет 161 тыс 281 грн. В государственный бюджет взыскано 164 тыс. 565 грн. Открыто 3 уголовных производства. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитан ущерб на сумму 26 млн 156 тыс 360 грн. Сумма предъявленных претензий составляет 15 млн 570 тыс 549 грн.

Взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке на сумму 820 тыс 551 грн.

Понад 26 млн грн нараховано за порушення природоохоронного законодавства за тиждень. З 17 по 23 липня Держекоінспекція... Gepostet von Андрій Мальований am Freitag, 24. Juli 2020

Среди резонансных нарушений требований природоохранного законодательства – незаконная рубка деревьев, загрязнение водоемов и воздуха, стихийные свалки.

На Винниччине.

За незаконную рубку 130 деревьев рассчитано убытков на сумму 578 тыс 200 грн. Материалы направлены в главное управление национальной полиции в Винницкой области для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

На Черниговщине.

За незаконную рубку 92 зеленых насаждений в полезащитной полосе в пределах Горского сельского совета Сновського района рассчитано убытков на сумму 776 тыс. 303 грн. Материалы направлены в Менский отдел полиции в Черниговской области для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

На Полтавщине.

В Комышнянском лесничестве ГП «Миргородское лесное хозяйство» за незаконную рубку до степени прекращения роста рассчитано убытков на сумму 1 млн 236 тыс 665 грн.

На Николаевщине.

За загрязнение акватории Бугского лимана и причала №4 растительным маслом рассчитано убытков и предъявлено претензию судовладельцу теплохода «New Challenge» SMO 9129627 на сумму 5 млн 20 тыс 599 грн. Материалы направлены в Следственное управление полиции в Николаевской области.

На Хмельнитчине три нарушения.

• За самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование рассчитано убытков и предъявлено претензию Славутскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 5 млн 510 тыс 552 грн. Материалы направлены в правоохранительные органы.

• За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения рассчитано убытков и предъявлено претензию филиалу ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Богдановецкий комбинат хлебопродуктов» на сумму 2 млн 226 тыс 340 грн. Материалы направлены в правоохранительные органы.