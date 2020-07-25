Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua
Приводим слова автора без комментариев.
Более 26 млн грн начислено за нарушение природоохранного законодательства за неделю.
Взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке на сумму 820 тыс 551 грн.
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Среди резонансных нарушений требований природоохранного законодательства – незаконная рубка деревьев, загрязнение водоемов и воздуха, стихийные свалки.
На Винниччине.
За незаконную рубку 130 деревьев рассчитано убытков на сумму 578 тыс 200 грн. Материалы направлены в главное управление национальной полиции в Винницкой области для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
На Черниговщине.
На Полтавщине.
В Комышнянском лесничестве ГП «Миргородское лесное хозяйство» за незаконную рубку до степени прекращения роста рассчитано убытков на сумму 1 млн 236 тыс 665 грн.
На Николаевщине.
На Хмельнитчине три нарушения.
• За самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование рассчитано убытков и предъявлено претензию Славутскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 5 млн 510 тыс 552 грн. Материалы направлены в правоохранительные органы.
• За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения рассчитано убытков и предъявлено претензию филиалу ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Богдановецкий комбинат хлебопродуктов» на сумму 2 млн 226 тыс 340 грн. Материалы направлены в правоохранительные органы.