Бывший депутат Ирина Фарион призналась, что над ней должен состояться суд из-за оскорбления русскоязычных
По ее словам, что проблема не в ее заявлениях, а я в самих украинцах.
"Есть люди, какие не воспринимают никаких объяснений. Я не одержима таким мягкотелым мышлением. Я никогда не апеллировала ни к Януковичу, ни к Зеленского. В конце концов, меня ждет четвертый суд, где меня обвиняют в оскорблении русскоязычных. Никто никогда не осудит нашего языка! Наша проблема в том, что наше общество не идентифицирует себя с украинцами. У нас в стране антинациональный вирус царит. Поэтому мы и получили такую власть", - отметила бывший нардеп.
Доллар сошел с ума, что происходит с курсом валют и нужно ли бежать в обменник: "Исторический максимум"
Крах курса доллара, повышение пенсий и резкий рост тарифов — главное за ночь
Жара и дожди с грозами разорвут Украину, под ударом большинство областей: точный прогноз погоды
Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
Также она считает, что нынешние политики в Украине ведут себя как подростки.
"У нас проблема не только с определением понятий "вера" и "доверие", а с тем, что мы в эти понятия вкладываем... Мышления современных политиков напоминает мне подростков в коротких штанишках, которые кидаются вот такими очень тяжелыми словами и терминами, которые имеют очень глубокое назначение…", - добавила она.
Ранее мы сообщали, что скандальная экс-нардеп Ирина Фарион выступила против продажи продуктов с российскими названиями в украинских сетевых супермаркетах.
Бывший депутат от партии «Свобода» возмутилась продажей «яда» в украинских магазинах на своей странице в Фейсбук. Фарион осталась недовольна тем, что на прилавках супермаркета ее дочь увидела молочные продукты «Машенька» и «Агуша».
Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.
Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".
Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.