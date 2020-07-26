Бывший депутат Ирина Фарион призналась, что над ней должен состояться суд из-за оскорбления русскоязычных

Как передает Politeka.net , видео с соответственным заявлением она опубликовала на cвоем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, что проблема не в ее заявлениях, а я в самих украинцах.

"Есть люди, какие не воспринимают никаких объяснений. Я не одержима таким мягкотелым мышлением. Я никогда не апеллировала ни к Януковичу, ни к Зеленского. В конце концов, меня ждет четвертый суд, где меня обвиняют в оскорблении русскоязычных. Никто никогда не осудит нашего языка! Наша проблема в том, что наше общество не идентифицирует себя с украинцами. У нас в стране антинациональный вирус царит. Поэтому мы и получили такую власть", - отметила бывший нардеп.

Также она считает, что нынешние политики в Украине ведут себя как подростки.