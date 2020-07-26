В Николаеве подростки пытались погасить Вечный огонь
Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный сотрудник полиции.
Подростки плевали в пламя, ругались и задували огонь под смех. Хулиганы все записывали на видео для того, чтобы прославится в интернете.
Вскоре правоохранителям удалось их задержать. Участниками оказались местные жители 14, 15 и 17 лет.
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Правоохранители провели с несовершеннолетними разъяснительные беседы, а на родителей 14-ти и 15-летнего подростков составляют административные материалы по ст. 184 КУоАП, а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".
Малолетние хулиганы уже изменились за свои действия.
"Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Есть свободное время - круто! Только займитесь саморазвитием, спортом ... Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили", - отметил полицейский под видео.
Ранее мы сообщали, что девушки разгневали жителей Киева, устроив непристойные танцы возле креста.
Во время отдыха, две юные особы решили сплясать возле деревянного креста. Просто развлечься подросткам оказалось мало, поэтому они сняли свои танцы на видео и опубликовали в социальной сети.
В ролике девушки прижимаются к кресту разными частями тела и танцуют под песню, в которой упоминается Иисус Христос и Господь. На заднем плане можно заметить еще одну пару, которая, видимо, не захотела принимать участие в дерзкой выходке.
Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".
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Также Politeka писала, что полуголый мужчина ворвался на коне в магазин Киева, видео: "Настоящий казак".