В Николаеве подростки пытались погасить Вечный огонь



Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный сотрудник полиции.

Подростки плевали в пламя, ругались и задували огонь под смех. Хулиганы все записывали на видео для того, чтобы прославится в интернете.

Вскоре правоохранителям удалось их задержать. Участниками оказались местные жители 14, 15 и 17 лет.

Правоохранители провели с несовершеннолетними разъяснительные беседы, а на родителей 14-ти и 15-летнего подростков составляют административные материалы по ст. 184 КУоАП, а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Малолетние хулиганы уже изменились за свои действия.

"Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Есть свободное время - круто! Только займитесь саморазвитием, спортом ... Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили", - отметил полицейский под видео.

«Вечный огонь – не вечный» - з такими словами, а також з матами і ганебними коментарями троє неповнолітніх хлопців задувають Вічний вогонь у Миколаєві, плюють в нього, та знімають це на камеру. Знімають для пабліка у соціальній мережі, назву якого і озвучують. Реакція поліції - миттєва! Встановлені особи всіх «героїв» сюжету. Їм 14, 15 і 17 років. Мотив таких вчинків – показати свою сміливість та стати відомими серед таких самих однолітків. Усвідомлюючи свою безкарність через недостатній вік, вони прикриваються батьками, на яких правоохоронцями складаються адміністративні матеріали – за ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», а на 17-річного – за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство». Хлопці - ви стали відомими, і??????? Ви - не стали героями! Маєте вільний час - круто! Тільки займіться саморозвитком, спортом... Герої – це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви напаскудили. Особисто поцікавився, кому встановлено пам’ятник - загону з 68-ми морпіхів старшого лейтенанта Ольшанського, які за дві доби відбили 18 атак противника, вивели з ладу понад 700 гітлерівців, кілька танків і гармат, посіяли паніку в тилу ворога, завадили знищення порту і елеватора. Загиблих десантників поховали в цій самій братській могилі на березі Інгулу. Кожному з них було присвоєно звання Героя!!! І до речі, в ті часи багато молодих хлопців були дійсно сміливі, і вчиняли по-геройські. На відео – двоє з хлопців, третій знаходиться у лікарняному закладі. Вічний вогонь – залишиться вічним. Шановні батьки, пильнуйте за своїми дітьми. Виховуйте. Розповідайте про справжні людські цінності. Бо не поліція має заповнювати пробіли у вихованні… Дякую правоохоронцям за миттєву реакцію і відновлення справедливості! Так тримати 👍🏽 #правоохоронна_система_є_і_працює! Gepostet von Сергей Шайхет am Samstag, 25. Juli 2020

Ранее мы сообщали, что девушки разгневали жителей Киева, устроив непристойные танцы возле креста.

Во время отдыха, две юные особы решили сплясать возле деревянного креста. Просто развлечься подросткам оказалось мало, поэтому они сняли свои танцы на видео и опубликовали в социальной сети.

В ролике девушки прижимаются к кресту разными частями тела и танцуют под песню, в которой упоминается Иисус Христос и Господь. На заднем плане можно заметить еще одну пару, которая, видимо, не захотела принимать участие в дерзкой выходке.