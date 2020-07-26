"РВС банк" подал в суд на журналиста Сергея Руденко



Представители банка требуют опровергнуть его пост в Facebook о влиянии на банк бывшего депутата Руслана Демчака.

Об этом сообщат Цензор.НЕТ, со ссылкой на Facebook журналиста.

"Меня судят за пост в Facebook. Дарницкий райсуд Киева открыл против меня, как против автора поста в FB, производство", - сообщил журналист.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "РВС банк" 24 октября 2019 подал иск о защите деловой репутации и опровержении информации против Сергея Руденко и ООО "Знай" (интернет-издание Znaj.ua), а уже 11 ноября 2019 года Дарницкий районный суд Киева открыл производство по этому иску.

"Финансовое учреждение обвиняет меня в подрыве деловой репутации банка. И разрушил я эту репутацию, написав пост на Facebook, который затем был процитирован одним из интернет-изданий", - отметил Руденко.

Журналист подчеркнул, что упомянул Руслана Демчака в своем посте, когда тот баллотировался в Верховную Раду в 2019 году.

"РВС банк" требует опровергнуть опубликованные данные об отношении Демчака к учреждению.

Руденко в свою очередь обратил внимание, что 11 декабря 2019 Руслан Демчак стал официальным акционером, а 3 марта 2020 он возглавил наблюдательный совет банка.

"Конечно же, это - просто "совпадение". Не контролировал, не контролировал банк, а тут вдруг раз - и акционер. Два - и уже председатель наблюдательного совета. А "РВС банк" все настаивает в суде, что Демчак не имеет никакого отношения к банку", - отметил журналист.