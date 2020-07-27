Украинская писательница Лариса Ницой предложила жесткое решение по языковым квотам

По ее словам, до проведения в Украине переписи населения для определения точного процентного соотношения национальных меньшинств и коренного населения публичное пространство страны должно быть на 100% украиноязычным.

Такое мнение она высказала 2018 года в блоге на страницах издания Обозреватель.

Она также считает, что, целесообразно распространять издания не на украинском языке на территории проживания меньшинств, а не по всей Украине.



"В общем я за то, чтобы сначала сделать перепись населения, а уже потом по факту говорить о языковых квотах. А до переписи в Украине все должно быть 100% на украинском языке. Точка!" - написала она.

При этом она призвала взять пример с соседней Польши и сделать перепись населения, условную карту с обозначением мест обитания нацменьшинств.

"Для того, чтобы определить, где у нас живут меньшинства, следует сделать перепись населения, условную карту с обозначением их мест обитания. Посчитать, сколько нацменьшинств у нас в целом. Я уже не раз призывала прекратить политические игры и сделать так, к чему уже давно созрела Украина", - добавила Ницой, уточнив, что схожий подход используется в соседней Польше.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.