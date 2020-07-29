На Херсонщине Генический водоканал не допустил Государственную экологическую инспекцию к проверке

Как сообщает Знай.юа, об этом на своей странице в Фейсбук рассказал председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Далее приводим слова автора без изменений.

Проверку должны были совершить по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Однако руководитель КП «Геническое производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» не допустил экоинспекторов. Это свидетельствует о возможном сокрытии нарушений требований природоохранного законодательства предприятием.

За нарушение ст. 11 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» подано заявление в Генического отдела полиции в Херсонской области.

К сожалению, ответственность за недопуск лишь 750 грн. С таким наказанием недопуск государственных экоинспекторов стал распространенным явлением.

Решение проблемы предлагает законопроект №3091 «О государственном экологическом контроле», который с февраля 2020 года находится на рассмотрении Верховной Рады. Он устанавливает штраф за недопуск инспектора к проверкам – 100-200 кратный размер минимальной зарплаты. В случае невыполнения предписания инспектора – штраф в шістдесятикратному размере минимальной зарплаты.

Позорную практику блокирования работы экоконтроля со стороны руководителей предприятий надо остановить. Мы не сможем защищать окружающую среду, пока можно просто давать приказы охране не пропускать экоинспектора на проходной и спокойно чувствовать себя безнаказанными.