Все очень просто

Выходец из Узбекистана открыл секрет, как выбрать спелую дыню

Как сообщает Politeka.net, секрет — в полосках.

Вот дыня, которая по вкусу похожа на картошку.

А это дыня ароматная и сладкая, которую невозможно съесть и не обляпаться.

Вот они, заветные желтые полосы! На следующем фото их ещё лучше видно (свет разный, дыня одна и та же).

Ранее мы писали, что в Киеве продают арбузы, в которых зашкаливает содержание нитратов

Фотодоказательство президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook.

На фото видно, что нитратомер показывает содержание нитратов – 570 мг на кг при норме в 60.

"Сегодня заехал по дороге домой на Столичный рынок и купил два арбуза. С появлением детей в доме появился нитратомер. Результат вы видите на фото. На любом рынке, насколько я понимаю, должна быть лаборатория и разное г*вно продаваться там не должно? Или должно? Или 1000 грн и можно радиоактивными ягодами торговать? ", – написал Шевченко.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун рассказала, почему не надо бояться нитратов, а также развенчала миф об арбузах

«Если вы покупали в этом году арбуз, наверно думали о том — не много в нем нитратов? Конечно, ведь все слышали о негативном эффекте нитратов для нашего организма. У большинства людей слово «нитрат» — это синоним яда. И почему-то оно всегда ассоциируется с арбузами», — отметила Супрун.

Напомним про скачок цен в Украине: в НБУ рассказали, к чему быть готовыми.

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