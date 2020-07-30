Знаменитый украинский художник Иван Марчук резко высказался о жизни в Украине

По его словам, современная Украина является худшей страной в Европе по условиям жизни, в которой нет законов и порядка.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью hromadskeradio.org.



В частности, Марчук пояснил, почему, пользуясь большой популярностью и уважением в Украине, не комментирует политических событий в стране.

"Я не умею врать, правда превыше всего, а у нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А как нет законов и порядка, то и государства нет. Сегодня Украина - худшая страна в Европе для жизни", - заявил художник.

Также Марчук заявил, что Украина якобы является такой страной, которую вообще никто не знает.

"Украина как государство, несуществующее, можно сказать, не состоялось, оно ничего не делает, чтобы мир его знал. Есть стандарты - Шевченко и Кличко. А искусство, культура - это лицо государства", - сказал он.

Он также добавил, что в Украине рождается много талантов, но страна их совсем не поддерживает.

"Однако Украина рождает самые большие таланты на квадратный метр в мире, но она их не поливает, они ей не нужны. А если дается талант, ты должен его полностью отдать человечеству. И если на этой земле он не может прорасти, он должен искать землю, где он будет прорастать", - добавил Марчук.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами.

Также Politeka писала, что Марчук объяснил, во что превратили Украину за годы независимости.