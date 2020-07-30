Прокурор прокуратури Сумської області Андрій Жерновий, після публічних звинувачень трудового колективу ТОВ "Волана" (виробляє продукцію під торговою маркою "Семки") в спробі рейдерського захоплення виробничих потужностей підприємства та незаконної зупинки його діяльності, спробував сховатись від проходження обов'язкової переатестації на лікарняному, повідомляє from-ua з посиланням на Інтернет-видання Відкрита Україна.

«Зокрема, Андрій Жерновий відмовився проходити Комісію, так як нібито він контактував із колегою хворим на коронавірус та мав залишатися на самоізоляції. Разом з тим, варто відзначити, що прокуратура Сумської області продовжує працювати в штатному режимі і з усіх працівників, хто контактував із хворим колегою, на самоізоляцію чомусь відправився лише прокурор Жерновий, якраз в той час, коли мала проходити атестація. Наразі Андрій Жерновий знаходиться на робочому місці, пресслужба прокуратури Сумської області запевнила журналістів нашого видання, що всі здані прокурором тести на коронавірус негативні. Сам Жерновий коментувати ситуацію категорично відмовляється», - зазначає видання.

ЗМІ нагадує, що на початку червня 2020 року Зарічний райсуд Сумської області за поданням слідчого місцевого СБУ та за підтримки місцевого прокурора прийняв ухвалу про арешт виробничого комплексу підприємства ТОВ «Волана». Завод знаходиться в Синельниково Дніпропетровської області і не має ніякого відношення до справи, яку розслідує сумське СБУ ще з 2017 року. Представники підприємства звинуватили правоохоронців у рейдерстві та добиваються від ДБР відкриття кримінального провадження щодо учасників злочинної схеми.

Третього липня сумський апеляційний суд скасував протиправне рішення, проте трудовий колектив виробника “Семок” вимагає завершити розслідування справи рейдерів та покарати винних, резюмує Відкрита Україна.