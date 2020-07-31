В киевских школах перед началом уроков будет звучать гимн Украины

Как сообщает Politeka.net, соответствующее решение было принято вчера, 30-го июля в ходе сессии горсовета.

Об этом сообщил написал на своей страничке в социальной сети Facebook столичный депутат Олег Бондаренко.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", - говорится в сообщении депутата.

В сети негативно восприняли такую новость. Украинцы заявили, для того, чтобы партиотизм в стране развивался, нужно создавать нормальные условия жизни в стране, чтобы детям хотелось в ней жить.

"Мда, хах, что бы мы гимн пели... какой к черту патриотизм. Кроме и так пресутствующей неприязни вы ничего не воспитаете. С нас хватит и Украинской истории и литературе, в которой кроме наших "козачков" никого нет", "Давайте уже назад по сёлам разъезжайтесь, Ваша тупизна уже границы разумности перешла все", "Внуки комиссаров и кухарок думают, что оторвались от совка. Боже, как можно быть такими примитивными и попадать в Раду", "А вы у детей спросили, хотят ли они свой день начинать так?", "Чтобы привить детям патриотизм нужно создавать такие условия в стране для людей, чтобы хотелось с гордостью петь тот гимн Украины! А не заставлять его петь детей перед каждым уроком!", - пишут в комментариях.

Напомним, что одесситы взбунтовались против дистанционки в школах.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.