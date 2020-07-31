Напомним, в городе Болград на Одесчине полицейские избили участника АТО

Об этом сообщила Алена Ротари на своей страничке в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад.

У него в семье бытовая история — в мае от Тараса ушла жена с детьми. Он подал заявление в полицию об их исчезновении. Пришел в отдел узнать о ходе дела. А когда уже выходил, один из сотрудников кинул Тарасу в лицо окурок.

"После замечания его начали избивать трое: сбили с ног и ударили в голову. Один из них открывал ему рот, а другой засыпал туда землю и бычки.

Затем его забрызгали баллончиком и заковали в наручники.