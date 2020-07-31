В Одесской области полицейским инкриминируют избиение участника АТО - над мужчиной издевались в райотделе
Около сотни человек пикетировали Одесское областное управление Нацполиции, передает 24tv.ua.
Митингующие утверждали, что в Болградском райотделе жестоко избили 29-летнего участника АТО Тараса Чернявского.
Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами. По мнению потерпевшего, причиной нападения стало то, что он воевал на Востоке.
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"Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, когда вели, начали там бить по голове", – рассказал Тарас Чернявский.
Напомним, в городе Болград на Одесчине полицейские избили участника АТО
Об этом сообщила Алена Ротари на своей страничке в Facebook.
По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад.
У него в семье бытовая история — в мае от Тараса ушла жена с детьми. Он подал заявление в полицию об их исчезновении. Пришел в отдел узнать о ходе дела. А когда уже выходил, один из сотрудников кинул Тарасу в лицо окурок.
"После замечания его начали избивать трое: сбили с ног и ударили в голову. Один из них открывал ему рот, а другой засыпал туда землю и бычки.
Затем его забрызгали баллончиком и заковали в наручники.
Напомним, полицейских в Одесской области обвинили в избиении воина АТО.
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