Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас предупредил украинцев об опасном периоде из-за пандемии китайского вируса

По его прогнозам, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм китайской болезни и значительный рост смертности, ведь вирус станет сильнее.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов издания Обозреватель.

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"В осенне-зимний период в Украине может быть микс инфекций и их наслоения, в том числе и кишечных. Риск попасть в реанимацию или умереть намного выше, чем летом. Осенью резко увеличивается циркуляция кишечных вирусов, а коронавирус передается фекально-оральным путем в том числе. Поэтому осенью и зимой уровень тяжелых форм и смертей от коронавируса может быть в разы выше", – уточнил он.

По словам Протаса, ситуацию осложнит еще факт низкого коллективного иммунитета, который украинцы не получили из-за слишком жесткого карантина.

больница, коронавирус

Протас напомнил, что для получения коллективного иммунитета от коронавируса переболеть им должны от трети до двух третей населения. Тогда темпы распространения инфекции замедлятся. Летом болеть намного безопаснее, и это время, когда приобретать иммунитет лучше всего.

"В общем, летом течение инфекций протекает в более легкой форме, без клинических проявлений. В это время немало украинцев могут перенести вирус на ногах", – резюмировал он.

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