Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас предупредил украинцев об опасном периоде из-за пандемии китайского вируса

По его прогнозам, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм китайской болезни и значительный рост смертности, ведь вирус станет сильнее.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов издания Обозреватель.

"В осенне-зимний период в Украине может быть микс инфекций и их наслоения, в том числе и кишечных. Риск попасть в реанимацию или умереть намного выше, чем летом. Осенью резко увеличивается циркуляция кишечных вирусов, а коронавирус передается фекально-оральным путем в том числе. Поэтому осенью и зимой уровень тяжелых форм и смертей от коронавируса может быть в разы выше", – уточнил он.

По словам Протаса, ситуацию осложнит еще факт низкого коллективного иммунитета, который украинцы не получили из-за слишком жесткого карантина.

Протас напомнил, что для получения коллективного иммунитета от коронавируса переболеть им должны от трети до двух третей населения. Тогда темпы распространения инфекции замедлятся. Летом болеть намного безопаснее, и это время, когда приобретать иммунитет лучше всего.

"В общем, летом течение инфекций протекает в более легкой форме, без клинических проявлений. В это время немало украинцев могут перенести вирус на ногах", – резюмировал он.



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