Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает необходимым приобретение вакцины от COVID-19 ради спасения украинцев.
Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала Украина 24.
«Если хоть одна украинская жизнь бабушки или дедушки, брата или сестры, ребенка, учительницы будет спасена, тогда нужно закупать вакцину от коронавируса», – сказал Андрей Пальчевский.
«Сейчас самая большая проблема на Западе – защитить учителей, потому что дети будут носителями COVID-19, и они довольно легко его переносят. Но учителей нужно защитить. Они должны быть на расстоянии, а еще лучше привиты. Поэтому если правительство Украины и лично Президент примут решение закупить дозы вакцин и привить медработников, врачей, учителей и военных, которые находятся на передовой, это будет правильно», – заявил Андрей Пальчевский.
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Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский.