Во Львове водитель одной из маршруток не захотел везти матери погибшего бойца АТО

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook матери военнослужащего Марии Найды.

Женщина пишет, что около 8 утра 20 августа она зашла в автобус маршртуа 217А и показала водителю удостоверение матери погибшего бойца АТО.

Однако тот отказал ей в льготном проезде, мотивируя свое решение тем, что берет пассажиров лишь на сидячие места.

Когда Мария сообщила водителю, что сын ее погиб, чтобы другие украинцы могли ездить и зарабатывать деньги, водитель нагло ответил, что ему без разницы, кто у нее умер.

"Одно интересует, долго ли во Львове на маршрутах будут работать такие водители и почему перевозчики не проводят з ними воспитательную работу" – возмущается Мария Найда.

Под этим сообщением разгорелась жаркая дискуссия, люди не скрывают своего возмущения.

"Скотиняка продажна, гнида вали до путіна! Тримайтеся, МАМО! Низький Вам уклін і вічна пам"ять Вашому СИНОВІ! А той покидьок, що образив Вас - він своє отримає сповна... Не хочеться вірить,що є такі сволочі,тому,що це не люди. От хочем щоб щось змінилось, а з таким бидлом ніколи. треба проводити виховну роботу, да так щоб вони після неї не вийшли на роботу. Іначе ніяк", – пишут украинцы.

Politeka сообщала, что в Днепре АТОшник "поставил на место" водителя маршрутки, который пытался отказать ему в льготном проезде. Так, мужчина сообщил, что автобус маршрута 57А отправлялся из тупика на правом берегу, примерно в 17.25. Водитель отказал ему в проезде по удостоверению Участника боевых действий. Маршрутчик объяснил свой отказ "классически" - мол, льготных мест нет, а на замечание, что участники боевых действий могут ездить без ограничений по количеству, водитель сказал, что "все так говорят".

После этого АТОшник предупредил водителя о том, что будет снимать все на камеру и в случае необходимости вызовет полицию. Тогда водитель отступил и позволил участнику боевых действий пройти в салон автобуса.

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