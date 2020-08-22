Медузы продолжают портить украинцам летние отпуски на море
Об этом пишет региональное издание РИА Мелитополь.
По информации журналистов, сотни мертвых медуз прибило к берегу в куротном поселке Кирилловка (Запорожская область).
Существа, которые активно жалили отдыхающих, почти исчезли на Федотовой косе, санаторном и центральном пляжах.
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Однако их нашествие теперь можно фиксировать на пляже Пересыпи - ближе к соединительному каналу между Азовским морем и Молочным лиманом.
"Там целое "кладбище" медуз, которые лежат вдоль берега. Туристы говорят, что ими также устлано дно. У людей после такого отдыха пекут ноги", - утверждают местные журналисты.
Однако, отдыхающие в курортной Кирилловке уже привыкли к соседству к существам, которые ежегодно их жалят.
Ранее мы уже рассказывали об атаке медуз на курортную Кирилловку. Туристы жаловались, что на территории Федотовой косы к берегу прибило огромное ядовитых существ.
Сейчас невозможно окунуться в воду из-за морских "недоброжелателей". Хотя другие очевидцы считают, что медузы практически исчезли.
В срочном порядке медуз с берега убирают сотрудники коммунальных служб. Представители морского мира изрядно так испортили настроение постоянным отдыхающим и тем, кто прибыл на курорт во время выходных.
Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.
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