Медузы продолжают портить украинцам летние отпуски на море

Об этом пишет региональное издание РИА Мелитополь.

По информации журналистов, сотни мертвых медуз прибило к берегу в куротном поселке Кирилловка (Запорожская область).

Существа, которые активно жалили отдыхающих, почти исчезли на Федотовой косе, санаторном и центральном пляжах.

Однако их нашествие теперь можно фиксировать на пляже Пересыпи - ближе к соединительному каналу между Азовским морем и Молочным лиманом.

"Там целое "кладбище" медуз, которые лежат вдоль берега. Туристы говорят, что ими также устлано дно. У людей после такого отдыха пекут ноги", - утверждают местные журналисты.

Однако, отдыхающие в курортной Кирилловке уже привыкли к соседству к существам, которые ежегодно их жалят.

Ранее мы уже рассказывали об атаке медуз на курортную Кирилловку. Туристы жаловались, что на территории Федотовой косы к берегу прибило огромное ядовитых существ.

Сейчас невозможно окунуться в воду из-за морских "недоброжелателей". Хотя другие очевидцы считают, что медузы практически исчезли.

В срочном порядке медуз с берега убирают сотрудники коммунальных служб. Представители морского мира изрядно так испортили настроение постоянным отдыхающим и тем, кто прибыл на курорт во время выходных.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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