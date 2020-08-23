В рамках Громадського бюджету-2020 в Солом’янському районі Києва завершується облаштування оновленого баскетбольного майданчика

В рамках Громадського бюджету-2020 в Солом’янському районі Києва завершується облаштування оновленого баскетбольного майданчика, який з’явився на місці занедбаного спортивного поля, по вулиці Олексіївська, 3-а. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук депутат Київради Андрій Андрєєв, який сприяє розвитку підліткового спорту, sнформує Хрещатик.News.

"Ще один проєкт громадського бюджету, який ми подавали минулого року, на фінальному етапі реалізації! Ось такий баскетбольний майданчик з’явився за адресою вул. Олексіївська, 3-а на місці старого занедбаного поля від якого залишилась тільки викривлена огорожа, а посеред самого майданчику проростало коріння дерев", – зазначає депутат.

За словами депутата, на оновленому майданчику з’явилось нове покриття, баскетбольні стійки та огорожа. Залишилось тільки подбати про благоустрій.

Незабаром тут відбудеться перший дворовий турнір з баскетболу.