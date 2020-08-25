В связи со стремительным распространением китайского вируса в последние недели, правительство обдумывает продление карантина еще на два месяца

Об этом шла речь 25 августа во время селекторного совещания Кабмина под председательством главы государства Владимира Зеленского, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тысяч новых больных китайским вирусом, в связи с чем глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил предложение правительства продлить карантин до 1 ноября.

Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 108 тысяч человек. Наиболее пострадали такие области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, президент поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должны иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», - отреагировал на заявление Шмыгаля Зеленский.

Ранее мы сообщали, в Минздраве рассказали, как начнется учебный год в рамках карантина. Так, учащимся 1-4 классов можно будет перемещаться по школе без маски или респиратора.

В «оранжевых» регионах педагогам рекомендуют использовать во время занятий защитные щитки (в «желтой» и «зеленой» зонах - соблюдать дистанцию). Допуск учителей на работу - после измерения температуры. Если у одного ученика проявляют вирус, весь класс идет на самоизоляцию.

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